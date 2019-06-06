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Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб боец ООС, еще один ранен. Оккупанты потеряли 5 боевиков

На Донбассе погиб боец ООС, еще один ранен. Оккупанты потеряли 5 боевиков

В среду, 5 июня, российские военные на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Водяного из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, под Пищевиком - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, в районе Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку от Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские укрепления под Старым Айдаром из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле Крымского - с 82-мм минометов, неподалеку Золотого - с автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил ранение. На каждый обстрел Объединенные силы ответили российским наемникам. По данным разведки, 5 июня оккупанты потеряли одного боевика погибшим, еще четверо - ранеными.

С начала суток 6 июня террористы дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Павлополя - из вооружения БМП,
вблизи Водяного - из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие этих обстрелов нет. На каждый вражеский обстрел украинские подразделения ответили оккупантам.

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