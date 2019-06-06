Мощный вулкан угрожает российской Камчатке

6 июня, 2019, 20:43

На Камчатке проснулся мощный вулкан Удина, который грозит стране катастрофическими последствиями

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Вулканический массив Удина расположен в центральной части Камчатки. Его образуют стратовулканы Большая Удина (2920 метров высотой) и Малая Удина (1945 метров). В последнее время ученые заметили увеличение сейсмической активности в районе массива. Это указывает на то, что Удина просыпается.

Исследователи говорят, что вулкан несет большую опасность. По мощности вулкан уже сравнивают с легендарным Везувием, который в 79 году нашей эры полностью разрушил город Помпеи. Отмечается, что в феврале 2019 года там зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.