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Espreso.tvМирМощный вулкан угрожает российской Камчатке

Мощный вулкан угрожает российской Камчатке

На Камчатке проснулся мощный вулкан Удина, который грозит стране катастрофическими последствиями

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Вулканический массив Удина расположен в центральной части Камчатки. Его образуют стратовулканы Большая Удина (2920 метров высотой) и Малая Удина (1945 метров). В последнее время ученые заметили увеличение сейсмической активности в районе массива. Это указывает на то, что Удина просыпается.

Исследователи говорят, что вулкан несет большую опасность. По мощности вулкан уже сравнивают с легендарным Везувием, который в 79 году нашей эры полностью разрушил город Помпеи. Отмечается, что в феврале 2019 года там зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.

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