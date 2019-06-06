Месси признался, что его сын болеет за "Реал"

6 июня, 2019, 12:53

Аргентинский футболист Лионель Месси признался, что его сын болеет за злейшего соперника "Барселоны" - "Реал"

Об этом сообщает TyC Sports.

По словам лидера "Барселоны" его два старших сына - Тьяго и Матео - проявляют большой интерес к футболу.

"Тьяго не пропускает матчи. Матео тоже любит футбол, он носит все футболки. Мы играли дома, и он сказал мне: я за "Ливерпуль", который выиграл у тебя. С "Валенсией" та же история: "Валенсия" выиграла, я за "Валенсию". когда смотрим футбол вместе по телевизору, он кричит, когда забивает "Реал". он является фанатом "Реала", - пошутил Месси.

Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо воспитывают троих сыновей: старшего Тьяго, среднего Матео и младшего Чиро. Тьяго и Матео занимаются в футбольной академии "Барселоны" по специальной программе для детей сотрудников каталонского клуба.