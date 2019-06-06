Мэр американского города призвал убивать геев

6 июня, 2019, 10:46

Мэр города Карбон-Хилл в штате Алабама, США, Марк Чамберс в Facebook призвал убивать геев

Об этом сообщает ВВС .

"Мы живем в обществе, где гомосексуалисты учат нас морали, трансвеститы - биологии человека, убийцы детей - правам человека, а социалисты - экономике!" - написал Чамберс.

По его мнению, "единственный способ изменить это - убить проблему".

"Я знаю, что плохо так говорить, но без их убийства нет способа исправить ситуацию", - сказал мэр.

Позже пост был удален.

Заявление Чемберса стала причиной волны возмущения и призывов отправить его в отставку. Правозащитники назвали слова мэра "ужасными, бессовестными и неприемлемыми", поскольку представители ЛГБТ-сообщества сталкиваются с преследованиями и насилием, особенно в Алабаме.

Сначала Чамберс отрицал, что написал пост, однако затем заявил, что опубликовал его случайно, собираясь переслать сообщение в личной переписке.

Позже чиновник извинился, отметив, что его фразу вырвали из контекста. По словам Чемберса, пост не был нацелен на ЛГБТ-сообщество и он знает, что "неправильно говорить, что кто-то должен быть убит".