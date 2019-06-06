Литва увеличит армию почти в полтора раза

6 июня, 2019, 13:22

Литовское правительство утвердило планы увеличения вооруженных сил страны на ближайшие десять лет с 10 900 - до 14 500 человек

Об этом сообщает портал Delfi .

"Правительство Литвы утвердило планы увеличения численности вооруженных сил страны в ближайшие десять лет. Согласно утвержденному правительством проекту, количество профессиональных военных до 2028 года должно увеличиться с 10 900 почти до 14 500 человек", - говорится в сообщении.

Также намечено увеличение добровольческих частей. Так, количество добровольцев сил ополчения в составе вооруженных сил возрастет на 900 человек - до 6300. Втрое, до 3900 человек, должно увеличиться количество военнослужащих подготовленного резерва, участвующих в учениях. Численность военного призыва должна вырасти на сто человек - до 3900.

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В то же время количество курсантов Литовской военной академии и военнослужащих, которые учатся на курсах младших офицеров, останется без изменения - 320 и 610 соответственно.

Такие планы развития подготовлены на основе соглашения политических партий страны о том, что в 2030 году на оборону будет выделяться 2,5% ВВП. Сейчас оборонительные ассигнования Литвы несколько превышают 2%.