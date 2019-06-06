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Espreso.tvСпортЛига наций: где смотреть полуфинал Нидерланды - Англия

Лига наций: где смотреть полуфинал Нидерланды - Англия


фото: uefa
Сегодня в полуфинальном матче Лиги наций встретятся сборные Нидерландов и Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига наций

1/2 финала

Нидерланды - Англия

6 июня, Гимарайнш, стадион "Афонсу Энрикеш"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

На групповом раунде Лиги наций Нидерланды заняли первое место в группе A1, опередив чемпиона мира - Францию и Германию.

Англия финишировала первой в группе A4, оставив позади Испанию и Хорватию.

Финал Лиги наций и матч за третье место состоятся 9 июня.

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