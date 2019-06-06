Лига наций: где смотреть полуфинал Нидерланды - Англия
6 июня, 2019, 08:00
Сегодня в полуфинальном матче Лиги наций встретятся сборные Нидерландов и Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига наций
1/2 финала
Нидерланды - Англия
6 июня, Гимарайнш, стадион "Афонсу Энрикеш"
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
На групповом раунде Лиги наций Нидерланды заняли первое место в группе A1, опередив чемпиона мира - Францию и Германию.
Англия финишировала первой в группе A4, оставив позади Испанию и Хорватию.
Финал Лиги наций и матч за третье место состоятся 9 июня.
- Напомним, 19 ноября 2018 года сборная Нидерландов на последних минутах матча против Германии спаслась от поражения и вышла в полуфинал Лиги наций .
- 18 ноября прошлого года полуфиналистом Лиги наций стала Англия, которая одержала волевую победу над Хорватией.