Кучма рассказал, что делать, чтобы режима тишины действительно придерживались на Донбассе

6 июня, 2019, 16:43

Стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу подготовят документы по режиму прекращения огня

Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает Еспресо.TV.

"Каждый раз, когда принимались решения о режиме тишины, это было - с такого то числа перестать стрелять, вы знаете, что ни разу этот режим тишины ни происходил. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа безопасности с участием всех и вся должна подготовить документы с защитными механизмами - что надо делать, чтобы этот режим был и с той стороны, и с нашей стороны. чтобы не только мы сказали, что прекращаем такие действия, но и та сторона также дала заверения, и расписалась под этим документом " , - сказал он.