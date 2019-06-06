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Espreso.tvОбществоКучма рассказал, что делать, чтобы режима тишины действительно придерживались на Донбассе

Кучма рассказал, что делать, чтобы режима тишины действительно придерживались на Донбассе

Стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу подготовят документы по режиму прекращения огня

Об этом сказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает Еспресо.TV.

"Каждый раз, когда принимались решения о режиме тишины, это было - с такого то числа перестать стрелять, вы знаете, что ни разу этот режим тишины ни происходил. Поэтому мы вчера договорились, что до 19 числа группа безопасности с участием всех и вся должна подготовить документы с защитными механизмами - что надо делать, чтобы этот режим был и с той стороны, и с нашей стороны. чтобы не только мы сказали, что прекращаем такие действия, но и та сторона также дала заверения, и расписалась под этим документом " , - сказал он.

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