КСУ признал норму о минимальном возрасте выхода на пенсию за выслугу лет неконституционным

6 июня, 2019, 10:03

Конституционный Суд Украины признал неконституционным решение об установлении минимально необходимого возраста для начисления пенсии за выслугу лет

Такое решение суд принял по конституционному представлению 45 народных депутатов по поводу соответствия Конституции отдельных положений Закона "О пенсионном обеспечении" и 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции отдельных положений законов о пенсионном обеспечении для определенных категорий лиц, сообщает пресс-служба КСУ.

"Установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет для работников, указанных в пункте А статьи 54 Закона № 1788, и 55 лет для лиц, указанных в пунктах Е, Ж статьи 55 Закона № 1788, нивелируют сущность права на социальную защиту, не соответствуют конституционным принципам социального государства", - говорится в сообщении.

Также в решении говорится, что положения закона о повышении на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, являются такими, которые лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.

Решение является обязательным, окончательным и таким, что не подлежит обжалованию.