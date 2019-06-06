КСУ признал норму о минимальном возрасте выхода на пенсию за выслугу лет неконституционным
Такое решение суд принял по конституционному представлению 45 народных депутатов по поводу соответствия Конституции отдельных положений Закона "О пенсионном обеспечении" и 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции отдельных положений законов о пенсионном обеспечении для определенных категорий лиц, сообщает пресс-служба КСУ.
"Установление как дополнительного условия для назначения пенсии за выслугу лет достижения возраста 50 лет для работников, указанных в пункте А статьи 54 Закона № 1788, и 55 лет для лиц, указанных в пунктах Е, Ж статьи 55 Закона № 1788, нивелируют сущность права на социальную защиту, не соответствуют конституционным принципам социального государства", - говорится в сообщении.
Также в решении говорится, что положения закона о повышении на пять лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на пять лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников, являются такими, которые лишают указанных лиц права на социальную защиту и не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, социального государства.
Решение является обязательным, окончательным и таким, что не подлежит обжалованию.