КС отменил норму о э-декларировании антикоррупционеров, - СМИ

6 июня, 2019, 21:19

Конституционный суд признал неконституционной норму закона об обязательном электронном декларировании доходов активистами, которые ведут антикоррупционную деятельность

Об этом сообщает DT.UA со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в четверг, 6 июня, большинством под председательством судьи Владимира Мойсика.