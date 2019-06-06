Климпуш-Цинцадзе: В Брюсселе были "смотрины" Зеленского

6 июня, 2019, 21:00

Европейские партнеры выдали определенный кредит доверия новому президенту Украины

Об этом заявила вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Еспресо.TV.

Во время визита в Брюссель, новоизбранный президент вполне подтвердил направление европейской и евроатлантической интеграции, отметила она.

"Это было хорошо воспринято всеми нашими партнерами: и в институтах ЕС, и в северо-атлантическом альянсе. Они отмечали, что ожидают от Украины продолжения того курса реформ, который Украина ввела 5 лет назад", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, есть большой позитив от визита президента Украины в Брюссель.

"Теперь важно внимательно наблюдать, насколько действия президента будут соответствовать тем заявленным целям, которые он там озвучил", - подчеркнула она.

По мнению Климпуш-Цинцадзе, в Брюсселе были "смотрины" нового украинского президента, потому что это был его первый зарубежный визит.

"Учитывая тот опыт, который наши партнеры имеют в отношениях с Украиной, и надеждой, что это страна предсказуема и будет преемственность политики, они выдали определенный кредит доверия новому президенту", - отметила она.