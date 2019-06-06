Карту поляка теперь можно получить в любой стране мира

6 июня, 2019, 14:55

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о "карте поляка", предусматривающие распространение этого документа на все страны мира

Об этом сообщает Польское радио.

В канцелярии президента Польши сообщили, что Дуда подписал соответствующие изменения 4 июня.

"Карта поляка" подтверждает принадлежность лица к польскому народу за пределами его исторической родины. Сегодня документ могут получить лица польского происхождения, живущие в 15 странах за восточной границей Польши, что не признают двойного гражданства.

Лица, которые хотят получить "карту поляка", должны продемонстрировать свою связь с исторической родиной.

В частности, достаточно иметь минимум пассивное знание польского языка, доказать, что минимум один из родителей или бабушек / дедушек или двух прабабушек / прадедушек были поляками по национальности или имели польское гражданство; или предоставить справку от полномочного польской организации в стране проживания, подтверждающий активное участие в деятельности, направленной на поддержку польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по меньшей мере последних трех лет.

В результате предыдущих изменений в закон от 2016 года владельцы "карты поляка", прибывающие в Польшу с намерением остаться в стране, получают бесплатно разрешение на постоянное проживание. Еще через год они могут получить польское гражданство, а также могут рассчитывать на помощь от государства в период адаптации.