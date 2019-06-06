Greenpeace выпустила карту с городами, которые отказываются от дизельных автомобилей
Об этом говорится на сайте организации.
Согласно данным ООН, для того, чтобы избежать катастрофы, человечество в ближайшие десять лет должно снизить объемы выбросов CO₂ в два раза. При этом около 15,5% всех выбросов парниковых газов связаны с транспортом.
Полную версию карты можно увидеть здесь.
Страны на карте окрашены тремя цветами. Серым отмечены те, правительства которых вообще не объявили даты отказа от машин с двигателем внутреннего сгорания. Зеленым - страны, которые объявили дату ранее 2030 года. Желтым - позже 2030 года.
Точками на карте отмечены все города, где наложили ограничения на использование машин с двигателем внутреннего сгорания или объявили даты отказа, не связанные с решениями национальных правительств.
В зависимости от цвета точки, это может быть ограничение по экологическому классу, платный въезд или даже запрет на передвижение автомобилей. Города, которые не планируют подобных мероприятий, не представлены на карте.
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