Greenpeace выпустила карту с городами, которые отказываются от дизельных автомобилей

6 июня, 2019, 18:04

Организация Greenpeacе выпустила карту мира, на которой можно узнать, насколько разные страны и города по всему миру приблизились к отказу от использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания

Об этом говорится на сайте организации.

Согласно данным ООН, для того, чтобы избежать катастрофы, человечество в ближайшие десять лет должно снизить объемы выбросов CO₂ в два раза. При этом около 15,5% всех выбросов парниковых газов связаны с транспортом.

Полную версию карты можно увидеть здесь.

Страны на карте окрашены тремя цветами. Серым отмечены те, правительства которых вообще не объявили даты отказа от машин с двигателем внутреннего сгорания. Зеленым - страны, которые объявили дату ранее 2030 года. Желтым - позже 2030 года.

Точками на карте отмечены все города, где наложили ограничения на использование машин с двигателем внутреннего сгорания или объявили даты отказа, не связанные с решениями национальных правительств.

В зависимости от цвета точки, это может быть ограничение по экологическому классу, платный въезд или даже запрет на передвижение автомобилей. Города, которые не планируют подобных мероприятий, не представлены на карте.