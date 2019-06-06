ГПУ назвала сроки передачи в суд дела в отношении Ющенко и Межигорья

6 июня, 2019, 14:54

Дело по подозрению третьего президента Украины Виктора Ющенко в причастности к выводу резиденции Межигорье из госсобственности могут передать в суд в течение двух месяцев

Об этом заявил руководитель второго следственного управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов, передает "РБК-Украина" .

"Мы постараемся в двухмесячный срок завершить расследование и направить обвинительный акт в суд", - сообщил Радионов.

Резиденция Межигорье находилась в собственности Государственного управления собственности, но после передачи рядом государственных и частных компаний стала принадлежать Виктору Януковичу. Резиденцию могли вывести из госсобственности в 2007 году. К тому времени Виктор Ющенко был президентом Украины, а Виктор Янукович - премьер-министром.