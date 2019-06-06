ГПУ назвала сроки передачи в суд дела в отношении Ющенко и Межигорья
6 июня, 2019, 14:54
Дело по подозрению третьего президента Украины Виктора Ющенко в причастности к выводу резиденции Межигорье из госсобственности могут передать в суд в течение двух месяцев
Об этом заявил руководитель второго следственного управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов, передает "РБК-Украина" .
"Мы постараемся в двухмесячный срок завершить расследование и направить обвинительный акт в суд", - сообщил Радионов.
Резиденция Межигорье находилась в собственности Государственного управления собственности, но после передачи рядом государственных и частных компаний стала принадлежать Виктору Януковичу. Резиденцию могли вывести из госсобственности в 2007 году. К тому времени Виктор Ющенко был президентом Украины, а Виктор Янукович - премьер-министром.
- Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ объявила подозрение Ющенко по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
- Адвокат Ющенко заявил, что его клиент готов доказывать в суде свою невиновность в деле по содействию выведению из госсобственности резиденции Межигорье.
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