Фонсека готов отдать свои деньги, чтобы оставить "Шахтер"
6 июня, 2019, 10:27
Португалец Паулу Фонсека готов сам выплатить "Шахтеру" часть денег за досрочное расторжение контракта
Об этом сообщает журналист Джованни Капуано в twitter.
По данным источника, клаусула за досрочное расторжение контракта Фонсеки с "Шахтером" составляет 5 млн евро, и португалец готов из собственных средств оплатить клубу часть суммы.
Ранее сообщалось, что переговоры Фонсеки с "Ромой" прошли успешно. Агенты тренера будут обсуждаться с "Шахтером", чтобы его отпустили без выплаты клаусула.
Tra #Fonseca e la #Roma cьè accordo totale e un patto di ferro. Il tecnico vola in Ucraina per liberarsi dallo Shakhtar ed è disponibile anche a pagare parte della clausola da 5 milioni se dovessero esserci problemi- Giovanni Capuano (@capuanogio) 6 июня 2019 г.
( #CorSport )
- 6 июня стало известно, что "Шахтер" нашел замену Паулу Фонсеке.
- 4 июня стало известно, что "Шахтер" согласился отпустить своего главного тренера Паулу Фонсеку в итальянскую "Рому".
- 22 мая после ничьей с "Динамо" (1: 1) главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал о своем будущем во главе донецкой команды.
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