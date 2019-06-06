Фонсека готов отдать свои деньги, чтобы оставить "Шахтер"

6 июня, 2019, 10:27

Португалец Паулу Фонсека готов сам выплатить "Шахтеру" часть денег за досрочное расторжение контракта

Об этом сообщает журналист Джованни Капуано в twitter.

По данным источника, клаусула за досрочное расторжение контракта Фонсеки с "Шахтером" составляет 5 млн евро, и португалец готов из собственных средств оплатить клубу часть суммы.

Ранее сообщалось, что переговоры Фонсеки с "Ромой" прошли успешно. Агенты тренера будут обсуждаться с "Шахтером", чтобы его отпустили без выплаты клаусула.

Tra #Fonseca e la #Roma cьè accordo totale e un patto di ferro. Il tecnico vola in Ucraina per liberarsi dallo Shakhtar ed è disponibile anche a pagare parte della clausola da 5 milioni se dovessero esserci problemi



( #CorSport ) - Giovanni Capuano (@capuanogio) 6 июня 2019 г.