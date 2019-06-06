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Espreso.tvСпортФонсека готов отдать свои деньги, чтобы оставить "Шахтер"

Фонсека готов отдать свои деньги, чтобы оставить "Шахтер"


фото: shakhtar.com
Португалец Паулу Фонсека готов сам выплатить "Шахтеру" часть денег за досрочное расторжение контракта

Об этом сообщает журналист Джованни Капуано в twitter.

По данным источника, клаусула за досрочное расторжение контракта Фонсеки с "Шахтером" составляет 5 млн евро, и португалец готов из собственных средств оплатить клубу часть суммы.

Ранее сообщалось, что переговоры Фонсеки с "Ромой" прошли успешно. Агенты тренера будут обсуждаться с "Шахтером", чтобы его отпустили без выплаты клаусула.

 

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