ФБР обнародовало документы о поисках снежного человека в 1970-е годы
Об этом сообщает CNBC.
По данным ФБР, в 1976 году к ним обратился житель Орегона по имени Питер Бирн. Он возглавлял Информационный центр по вопросам йети (который сам же и создал) и утверждал, что нашел образец волос, который принадлежит неизвестному науке существу. Волосы якобы передала лесная служба США, которая заметила клочок на границе с Калифорнией рядом с огромными следами ног.
Бирну удалось уговорить ФБР взять волос на анализ. Глава лабораторного отдела агентства сначала ссылался на то, что агенты проводят анализы только в связи с уголовными преступлениями, но потом сдался. Образец взяли ради исключения в связи с "интересами науки".
В 1977 году ФБР установило, кому принадлежал волос. Это была не часть волосяного покрова снежного человека, а оленья шерсть. На этом поиски йети агентством завершились.
В день публикации документов Бирн рассказал каналу CNBC, что закрыл центр по изучению снежного человека еще в 1990-е годы. Но он все еще не оставляет надежды доказать, что Бигфут - реальность, а не миф.