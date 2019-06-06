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Espreso.tvМирФБР обнародовало документы о поисках снежного человека в 1970-е годы

ФБР обнародовало документы о поисках снежного человека в 1970-е годы

5 июня ФБР опубликовало в общем доступе несколько тысяч документов агентства, среди которых заметили отчет о поисках снежного человека - мифического человекоподобного существа большого размера, которое якобы живет в горах

Об этом сообщает CNBC.

По данным ФБР, в 1976 году к ним обратился житель Орегона по имени Питер Бирн. Он возглавлял Информационный центр по вопросам йети (который сам же и создал) и утверждал, что нашел образец волос, который принадлежит неизвестному науке существу. Волосы якобы передала лесная служба США, которая заметила клочок на границе с Калифорнией рядом с огромными следами ног.

Бирну удалось уговорить ФБР взять волос на анализ. Глава лабораторного отдела агентства сначала ссылался на то, что агенты проводят анализы только в связи с уголовными преступлениями, но потом сдался. Образец взяли ради исключения в связи с "интересами науки".

В 1977 году ФБР установило, кому принадлежал волос. Это была не часть волосяного покрова снежного человека, а оленья шерсть. На этом поиски йети агентством завершились.

В день публикации документов Бирн рассказал каналу CNBC, что закрыл центр по изучению снежного человека еще в 1990-е годы. Но он все еще не оставляет надежды доказать, что Бигфут - реальность, а не миф.

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