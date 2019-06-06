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Espreso.tvСпортФаны "Ливерпуля" не пустили Салаха в мечеть

Фаны "Ливерпуля" не пустили Салаха в мечеть


фото: REUTERS
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах пропустил вечернюю молитву в родном городе из-за того, что его дом окружили фанаты и журналисты

Об этом звездный футболист написал в соцсети.

Салах прибыл в родной дом в последний день мусульманского поста Рамадан, встретился с родственниками и собрался идти с семьей на вечернюю молитву в мечеть. Но у дома стали появляться его фанаты из соседних городов, сел и провинций. В итоге в мечеть пошли только жена футболиста, дочь и отец.

"Что происходит с некоторыми журналистами и простыми людьми? Другой человек не знает, как выйти из дома, чтобы помолиться в праздник. Это не имеет ничего общего с любовью. Это, так сказать, неуважение к частной жизни и отсутствие профессионализма", - написал 26-летний Салах.

  • 16 мая стали известно, что мадридский "Реал" заинтересован в приобретении форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
  • 15 мая стало известно, что испанский "Реал" готов заплатить 12 млн евро за 15-летнего футболиста французского "Лиона" Райана Черки.
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