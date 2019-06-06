Фаны "Ливерпуля" не пустили Салаха в мечеть

6 июня, 2019, 15:03

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах пропустил вечернюю молитву в родном городе из-за того, что его дом окружили фанаты и журналисты

Об этом звездный футболист написал в соцсети.

Салах прибыл в родной дом в последний день мусульманского поста Рамадан, встретился с родственниками и собрался идти с семьей на вечернюю молитву в мечеть. Но у дома стали появляться его фанаты из соседних городов, сел и провинций. В итоге в мечеть пошли только жена футболиста, дочь и отец.

"Что происходит с некоторыми журналистами и простыми людьми? Другой человек не знает, как выйти из дома, чтобы помолиться в праздник. Это не имеет ничего общего с любовью. Это, так сказать, неуважение к частной жизни и отсутствие профессионализма", - написал 26-летний Салах.