Есть желание начать процесс освобождения заложников, - Кучма о переговорах в Минске

6 июня, 2019, 16:50

Кучма считает, что для начала процесса освобождения украинских заложников должны быть шаги с обеих сторон

Об этом на брифинге рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, передает Еспресо.TV.

Кучма рассказал о том, как обсуждался вопрос освобождения украинских заложников на заседании Трехсторонней контактной группы.

"Вопрос заложников обсуждался. Но, как вы понимаете, после такого длительного перерыва я не могу сказать, что мы завтра сдвинемся с места. Мое личное мнение в том, что есть желание начать этот процесс. Потому что на это смотрит весь мир", - сказал Кучма.

По его словам, для начала этого процесса должны быть шаги с обеих сторон.