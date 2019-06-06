Экс-президент Крыма Мешков просит Зеленского восстановить подачу воды на полуостров

6 июня, 2019, 17:52

Юрий Мешков обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также восстановить железнодорожное сообщение

Сообщают Крым.Реалии.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу и восстановлению железнодорожного сообщения между Крымом и Украиной", - написал Мешков.

Кроме того, Мешков добавил, что перекрытие подачи воды по Северо-Крымскому каналу ухудшило качество жизни людей. А из-за прекращения железнодорожного сообщения "сегодня остаются разделенными многие крымские семьи, имеющие родственников в Украине".

Реакции Владимира Зеленского или представителей его команды на это обращение пока не было.