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Espreso.tvОбществоЭкс-президент Крыма Мешков просит Зеленского восстановить подачу воды на полуостров

Экс-президент Крыма Мешков просит Зеленского восстановить подачу воды на полуостров

Юрий Мешков обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также восстановить железнодорожное сообщение

Сообщают Крым.Реалии.

"Прошу Вас рассмотреть вопрос возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу и восстановлению железнодорожного сообщения между Крымом и Украиной", - написал Мешков.

Кроме того, Мешков добавил, что перекрытие подачи воды по Северо-Крымскому каналу ухудшило качество жизни людей. А из-за прекращения железнодорожного сообщения "сегодня остаются разделенными многие крымские семьи, имеющие родственников в Украине".

Реакции Владимира Зеленского или представителей его команды на это обращение пока не было.

  • Напомним, что Мешков был президентом крымской автономии в 1994-1995 годах. Он был снят с должности во время подавления украинской властью попыток сепаратизма на полуострове.
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