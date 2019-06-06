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Espreso.tvНаукаЧеловек съедает, выпивает и вдыхает 210 тыс. частиц микропластика в год, - ученые

Человек съедает, выпивает и вдыхает 210 тыс. частиц микропластика в год, - ученые

Каждый человек в среднем съедает, вдыхает и выпивает до 210 тыс. частиц микропластика в год

В организм частицы попадают в основном из пресной воды, воздуха, а также рыбы и морепродуктов, говорится в исследовании биологов из Университета Виктории, опубликованном в журнале Environmental Science & Technology .

Исследователи подсчитали, что ежегодное потребление микропластика колеблется от 39 тыс. до 52 тыс. частиц только из источников пищи. Если учесть, что люди вдыхают микропластик из воздуха, то этот показатель возрастает до 74-121 тыс. частиц.

Люди, которые пьют исключительно из пластиковых бутылок воду, могут глотать дополнительно 90 тыс. частиц микропластика в год, что, по крайней мере, должно стать еще одной причиной, чтобы прекратить покупать пластиковые бутылки с водой. Исследователи признают, что это приблизительные оценки, но, во всяком случае, они "вероятно, сильно занижены".

"Самый простой способ избежать накопления пластика в организме - перестать пить воду из пластиковых бутылок. С другой стороны, подобные мероприятия просто не могут остановить рост числа полимерных частиц в экосистемах. Они скоро будут практически во всех продуктах. Похоже, что единственный способ это остановить - начать производить меньше пластика ", - информируют в университете Виктории.

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