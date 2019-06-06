Человечество уничтожило 90% степей на Земле, - ученые

6 июня, 2019, 12:27

Человечество уничтожило 90% травы и диких пастбищных угодий. По свидетельствам ученых, прерии исчезают быстрее, чем леса в зоне Амазонки

Об этом пишет Popular Science.

Большая часть угодий, на которых раньше просто росла трава, теперь используется человеком под производство пищи. Выпас сельскохозяйственных животных занимает 25% от всех пастбищ. Кроме того, сезонность выпаса делает угодья уязвимыми для климатических изменений - осадков и температуры.

Под угрозой оказались и нетронутые человеком экосистемы, которые являются местом обитания для многих животных. Например, долина Серенгети в Танзании является одной из древнейших экосистем на Земле. Экологи считают, что за последние миллионы лет погода, флора и фауна региона практически не изменились.

Но несмотря на статус национального парка, скот населения, проживающего в окрестностях, заходит на территорию, а браконьеры незаконно убивают крупных млекопитающих, чей помет помогает кормить растения.