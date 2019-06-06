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Espreso.tvОбществоБесплатное лечение пожизненно: Украина переходит на новый стандарт лечения ВИЧ

Бесплатное лечение пожизненно: Украина переходит на новый стандарт лечения ВИЧ

МОЗ Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции

Об этом сообщает Правительственный портал .

Протокол предусматривает новейшие рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые также включают аспект общественного здоровья. Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, в независимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно.

По новому подходу, в качестве основной схемы лечения будет использоваться препарат с долутегравиром. С этим действующим веществом был разработан комбинированный препарат, который производит 9 компаний. Благодаря этому стоимость одной дозы препарата стала дешевле в 6 раз и в настоящее время для Украины стоит 5 грн 40 копеек. Инновационный комбинированный препарат сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно, пациент может принимать только одну таблетку ежедневно.

Отмечается, что Украина первая из всех стран Восточной Европы и Центральной Азии официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ.

Новый протокол также предусматривает, что диагностирование ВИЧ отныне возможно только 2 быстрыми тестами различных производителей. Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее, а значит, скорее начать лечение.

 

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