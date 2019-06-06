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Espreso.tvОбществоБэби-бум в Винницком зоопарке: верблюды, пони и ламы

Бэби-бум в Винницком зоопарке: верблюды, пони и ламы


фото: facebook
В Подольском зоопарке Виннице родился первенец в семье двугорбых верблюдов. Верблюжонок весит 80 килограммов, уже встал на ножки и начал питаться материнским молоком. Животное здорово и чувствует себя вполне нормально

Сообщается на странице Подольского зоопарка в Facebook.

"Наши маленькие посетители, увидев новорожденного, дали ему кличку "Зик". Первенец родился в семье двугорбых верблюдов. Потомство у животных этой породы появляется на свет раз в два-три года", - отмечает директор зоопарка Евгений Ткачик.

Также посетители в восторге от детей лам и пони. Ждут здесь и приплод енотов. А в ближайшее время в планах зоопарка - найти пару зебре Тир.

  • Подольский зоопарк в Виннице - самый молодой в Украине. В зоопарке живет более 220 животных (110 млекопитающих 38 видов).

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