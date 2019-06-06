Американский страховой гигант AIG закрывает представительство в Украине

6 июня, 2019, 12:42

Дочерняя компания крупнейшей американской страховой корпорации American International Group (AIG) - АИГ Украина - прекращает свою деятельность

Решение акционеров от 30 мая опубликовано в правительственной газете Урядовый курьер, передает Liga.net .

Компания обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с заявлением об аннулировании ее лицензий и исключении информации о финансовом учреждении из Реестра финансовых учреждений страны.

Согласно сообщению, решение является частью глобальной стратегии AIG и касается не только Украины.

AIG - мировой лидер на рынке страхования имущества и общего страхования с 90-летней историей. Компания работает более чем в 160 странах и имеет более 40 млн клиентов. АИГ Украина работает с 2000 года.

В 2016 году Reuters писал, что AIG продает часть своих компаний в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе канадской компании Fairfax Financial Holdings.