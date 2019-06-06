//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАмериканский страховой гигант AIG закрывает представительство в Украине

Американский страховой гигант AIG закрывает представительство в Украине


фото: ldaily
Дочерняя компания крупнейшей американской страховой корпорации American International Group (AIG) - АИГ Украина - прекращает свою деятельность

Решение акционеров от 30 мая опубликовано в правительственной газете Урядовый курьер, передает Liga.net .

Компания обратилась к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с заявлением об аннулировании ее лицензий и исключении информации о финансовом учреждении из Реестра финансовых учреждений страны.

Согласно сообщению, решение является частью глобальной стратегии AIG и касается не только Украины.

AIG - мировой лидер на рынке страхования имущества и общего страхования с 90-летней историей. Компания работает более чем в 160 странах и имеет более 40 млн клиентов. АИГ Украина работает с 2000 года.

В 2016 году Reuters писал, что AIG продает часть своих компаний в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе канадской компании Fairfax Financial Holdings.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 июня, 2019 четверг

больше новостей

6 июня, 2019 четверг

5 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать