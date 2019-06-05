Зозуля в фирменном стиле забил мяч за "Альбасете"

5 июня, 2019, 08:54

Украинский нападающий Роман Зозуля в фирменном стиле в падении головой провел гол за "Альбасете"

Видео взятия ворот опубликовал канал Ла Лиги.

Украинец отличился голом на 57-й минуте матча Сегунды с "Малагой" при счете 0: 2. "Альбасете" в конце концов уступил - 1: 2. Команда украинца борется за попадание в Ла Лигу, но уже не имеет шансов повыситься непосредственно.

В этом сезоне Сегунды Зозуля провел 34 матча и забил 11 голов.