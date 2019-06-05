Зозуля в фирменном стиле забил мяч за "Альбасете"
5 июня, 2019, 08:54
Украинский нападающий Роман Зозуля в фирменном стиле в падении головой провел гол за "Альбасете"
Видео взятия ворот опубликовал канал Ла Лиги.
Украинец отличился голом на 57-й минуте матча Сегунды с "Малагой" при счете 0: 2. "Альбасете" в конце концов уступил - 1: 2. Команда украинца борется за попадание в Ла Лигу, но уже не имеет шансов повыситься непосредственно.
В этом сезоне Сегунды Зозуля провел 34 матча и забил 11 голов.
- 28 мая стало известно, что украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля решил пожертвовать на благотворительность деньги, если выиграет иск против испанского политика Пабло Иглесиаса, который назвал его неонацистом.
- 18 мая украинский футболист "Альбасете" Роман Зозуля признан лучшим игроком тура во втором дивизионе чемпионата Испании.
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