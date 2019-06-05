Зеленский в ближайшее время может посетить Грузию

5 июня, 2019, 12:54

"Почему бы и нет", - сказал он журналистам, сообщает Грузия Онлайн.

Зеленский добавил, что "Грузия очень хорошая страна" и он уже посещал ее однажды.

В рамках своего визита в Брюссель глава Украинского государства встретился с премьер-министром Грузии Мамука Бахтадзе.

"Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись телефонными номерами", - отметил он.

Зеленский добавил, что во время встречи были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Грузии и в Украине.

Общение Зеленского и Бахтадзе грузинским журналистам прокомментировала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Для нас было приятным сюрпризом, что премьер-министр Грузии остановился в том же отеле, где президент Украины будет жить во время визита в Брюсселе. Как вы знаете, во время официальных визитов в государственных лидеров очень плотный график. Соответственно, очень сложно вставить любую новую встречу в этот распорядок. Я уверена, что если бы президент и премьер-министр знали о такой возможности, они заранее запланировали бы встречу ", - отметила Юлия Мендель.