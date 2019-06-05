Зеленский принял приглашение Дуди посетить Польшу

5 июня, 2019, 12:04

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Дуда и Зеленский встретились во вторник вечером в Брюсселе, куда президент Украины отправился с двухдневным визитом.

Дуда пригласил Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй Мировой войны.

В пресс-службе главы государства сообщили, что президент с благодарностью принял приглашение.

"Надеюсь и верю, что мы совместными усилиями будем творить историю успеха искренних отношений дружбы и партнерского взаимодействия между Украиной и Польшей", - заявил Владимир Зеленский .

Напомним, по итогам встречи оба президентов заявили, что настроены на примирение в украинском-польских отношениях.