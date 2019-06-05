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Espreso.tvОбществоЗеленский принял приглашение Дуди посетить Польшу

Зеленский принял приглашение Дуди посетить Польшу


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Дуда и Зеленский встретились во вторник вечером в Брюсселе, куда президент Украины отправился с двухдневным визитом.

Дуда пригласил Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй Мировой войны.

В пресс-службе главы государства сообщили, что президент с благодарностью принял приглашение.

"Надеюсь и верю, что мы совместными усилиями будем творить историю успеха искренних отношений дружбы и партнерского взаимодействия между Украиной и Польшей", - заявил Владимир Зеленский .

Напомним, по итогам встречи оба президентов заявили, что настроены на примирение в украинском-польских отношениях.

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