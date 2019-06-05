За сутки курс гривни к доллару укрепился на 27 копеек 5 июня, 2019, 19:36 5 июня, 2019, 19:36 За сутки курс гривни к доллару укрепился на 27 копеек, а курс евро - на 28 копеек Об этом сообщает официальный сайт Национального банка Украины. Официальный курс гривни к мировым валютам на 6 июня: 100 USD США - 2693,0098 (5 июня - 2720,6934) 100 EUR - 3031,5211 (5 июня - 3059,1477) То есть, за сутки курс гривни к доллару укрепился на 27 копеек, а курс евро - на 28 копеек. Всё по теме валюта курс валют курс доллара Нацбанк Читайте также 26 мая, 2019 Сергей Плохий То, что Зеленский получил большинство, нельзя объяснить только языковыми законами или культурными различиями. Здесь гораздо больше и шире процессы 27 мая, 2019 А чи був індик в проєкті? 12 самых интересных особенностей нового "Украинского правописания" 25 мая, 2019 10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости" 24 мая, 2019 Стань капиталистом или умри! - 5 новинок нон-фикшн на "Книжном Арсенале" 24 мая, 2019 Юлия Чернинька: Нам нужны хорошие детские книги, на которых вырастет поколение новой Украины Читайте также 27 мая, 2019 А чи був індик в проєкті? 12 самых интересных особенностей нового "Украинского правописания" 25 мая, 2019 10 фестивальных фильмов, которые нельзя пропустить на "Молодости" 24 мая, 2019 Стань капиталистом или умри! - 5 новинок нон-фикшн на "Книжном Арсенале" новости партнеров ‡агрузка...