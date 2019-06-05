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Espreso.tvЭкономикаЗа сутки курс гривни к доллару укрепился на 27 копеек

За сутки курс гривни к доллару укрепился на 27 копеек

За сутки курс гривни к доллару укрепился на 27 копеек, а курс евро - на 28 копеек

Об этом сообщает официальный сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривни к мировым валютам на 6 июня: 100 USD США - 2693,0098 (5 июня - 2720,6934) 100 EUR - 3031,5211 (5 июня - 3059,1477)

То есть, за сутки курс гривни к доллару укрепился на 27 копеек, а курс евро - на 28 копеек.

 

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