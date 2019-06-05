Избавиться от "друзей Порошенко и коррупционеров". Саакашвили ответил на предложение Кличко

5 июня, 2019, 16:21

Саакашвили выдвинул условия для объединения с партией Кличко: УДАР должен избавиться от "друзей Порошенко и коррупционеров"

Об этом экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в Facebook.

У партии "Движение новых сил" есть проблемы с перерегистрацией в Минюсте, это мешает идти на парламентские выборы, отметил он.

"В ответ на мое обращение к партиям, Виталий Кличко протянул руку помощи и сделал достойное предложение. Но я все буду делать исключительно открыто, и только узнав ваше мнение", - написал он

Саакашвили назвал Кличко своим давним другом и достойным человеком.

"Было много случаев, когда он не поддержал Порошенко и не пошел против нас, когда были уличные протесты. Когда меня лишили гражданства, он был против этого, когда меня выкинули из страны, он единственный из чиновников, кто имел четкую позицию по этому поводу" , - подчеркнул он.

По мнению Саакашвили, из всех мэров Киева - Кличко является лучшим и самым эффективным.

"Но если мне идти в УДАР, то партию надо менять фундаментально, там есть куча людей, которые до последнего были с Порошенко. Поэтому если идти вместе, то надо избавиться от всех этих людей", - подчеркнул Саакашвили.

Также экс-президент Грузии отметил, что партии УДАР надо отмежеваться от людей, связанных с коррупцией.

"Это принципиальное условие для объединения с партией Кличко", - отметил экс-глава Одесской области.

Саакашвили отметил, что если не пойдет на выборы с УДАРом, то есть риск, что его "Движение новых сил" может остаться вне выборов.

"Но я понимаю, что президенту Зеленскому надо помогать в парламенте, кадрами, принимать участие в процессе", - подчеркнул он.

Саакашвили обратился к своим подписчикам за советом: какой сделать выбор? Он пообещал выслушать все мнения, и, отбросив все риски, сделать взвешенный выбор.