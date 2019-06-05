Из Украины экстрадировали в Турцию участника Аль-Каиды
5 июня, 2019, 21:06
Украина экстрадировала участника Аль-Каиды в Турцию, где он будет отбывать наказание
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отделом международного сотрудничества прокуратуры Киева проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Турецкой Республики, говорится в сообщении.
Отмечается, что он находился в международном розыске для исполнения приговора Высшего уголовного суда г. Аданы, которым он осужден за участие в вооруженной террористической организации Аль-Каида.
Отмечается, что во время проверки иностранец "намеренно осуществлял препятствия в процессе, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано".
Адвокатом злоумышленника принимались попытки обжаловать решение Минюста о выдаче его Турции, говорится в сообщении.
Отмечается, что после осознания иностранцем невозможности избежать экстрадиции, гражданин Турции обратился в прокуратуру с заявлением о согласии на его выдачу.
- Напомним, 4 июня из Украины в Польшу экстрадировали на военном самолете гражданина Грузии, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 39-летней польки.
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