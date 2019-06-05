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Espreso.tvОбществоИз Украины экстрадировали в Турцию участника Аль-Каиды

Из Украины экстрадировали в Турцию участника Аль-Каиды

Украина экстрадировала участника Аль-Каиды в Турцию, где он будет отбывать наказание

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отделом международного сотрудничества прокуратуры Киева проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Турецкой Республики, говорится в сообщении.
 
Отмечается, что он находился в международном розыске для исполнения приговора Высшего уголовного суда г. Аданы, которым он осужден за участие в вооруженной террористической организации Аль-Каида.
 
Отмечается, что во время проверки иностранец "намеренно осуществлял препятствия в процессе, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано".
 
Адвокатом злоумышленника принимались попытки обжаловать решение Минюста о выдаче его Турции, говорится в сообщении.
 
Отмечается, что после осознания иностранцем невозможности избежать экстрадиции, гражданин Турции обратился в прокуратуру с заявлением о согласии на его выдачу.
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