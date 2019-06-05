//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvХай-текИстребитель F-35 показали изнутри. Как выглядит кабина управления

Истребитель F-35 показали изнутри. Как выглядит кабина управления

Компания Lockheed Martin на своем канале в YouTube опубликовала ролик на 350 градусов, в котором каждый пользователь сможет почувствовать себя летчиком истребителя F-35 и рассмотреть, что находится в кабине управления

Lockheed Martin разместила видео на своем канале.

В ролике также можно послушать лекцию о специфике истребителя F-35 и его отличии от других самолетов.

Вторая часть видео начинается с осмотра кабины управления F-35 - она достаточно минималистична и проста, с огромными панорамными окнами со всех сторон. Несмотря на это, именно в истребители F-35 применили множество инноваций в области авиации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 июня, 2019 среда

больше новостей

5 июня, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать