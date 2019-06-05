Истребитель F-35 показали изнутри. Как выглядит кабина управления

5 июня, 2019, 16:48

Компания Lockheed Martin на своем канале в YouTube опубликовала ролик на 350 градусов, в котором каждый пользователь сможет почувствовать себя летчиком истребителя F-35 и рассмотреть, что находится в кабине управления

Lockheed Martin разместила видео на своем канале.

В ролике также можно послушать лекцию о специфике истребителя F-35 и его отличии от других самолетов.

Вторая часть видео начинается с осмотра кабины управления F-35 - она достаточно минималистична и проста, с огромными панорамными окнами со всех сторон. Несмотря на это, именно в истребители F-35 применили множество инноваций в области авиации.