Вступление Украины в НАТО: Зеленский заявил, что вопрос вынесут на референдум

5 июня, 2019, 11:26

Об этом он заявил в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" во время прямого включения из Брюсселя, передает Укринформ .

"Во-первых, у нас независимая страна, и это наш выбор, это наш курс в Европу и НАТО, и это закреплено в Конституции Украины", - сказал Зеленский.

"Я говорил, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО", - подчеркнул президент.