Встречался с Зеленским только во время инаугурации, - Рева

5 июня, 2019, 21:44

Министр соцполитики Андрей Рева рассказал, что с президентом Владимиром Зеленским он еще ни разу не контактировал

Об этом Рева рассказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

"С президентом Зеленским не встречался. Единственное, был в Верховной Раде во время его инаугурации", - рассказал министр.

Ведущий спросил, почему, по его мнению, президент избегает контакта с правительством. На что Рева ответил:

"Нужно сказать, что до инаугурации была встреча премьера с президентом. У премьера сложилось хорошее впечатление от этой встречи. Премьер хотел предложил общую повестку дня на переходный период до выборов, чтобы определить основные приоритеты функционирования власти".

В то же время, добавил Рева, когда люди находятся в органах власти, предполагается определенная реакция: "когда президент говорит, что единственное, что правительство может сделать - это написать заявление об отставке, то премьер не может не реагировать: он пишет заявление".