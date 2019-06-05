Встречался с Зеленским только во время инаугурации, - Рева
5 июня, 2019, 21:44
Министр соцполитики Андрей Рева рассказал, что с президентом Владимиром Зеленским он еще ни разу не контактировал
Об этом Рева рассказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV .
"С президентом Зеленским не встречался. Единственное, был в Верховной Раде во время его инаугурации", - рассказал министр.
Ведущий спросил, почему, по его мнению, президент избегает контакта с правительством. На что Рева ответил:
"Нужно сказать, что до инаугурации была встреча премьера с президентом. У премьера сложилось хорошее впечатление от этой встречи. Премьер хотел предложил общую повестку дня на переходный период до выборов, чтобы определить основные приоритеты функционирования власти".
В то же время, добавил Рева, когда люди находятся в органах власти, предполагается определенная реакция: "когда президент говорит, что единственное, что правительство может сделать - это написать заявление об отставке, то премьер не может не реагировать: он пишет заявление".
- Напомним, что 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
- После этого Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуры нового главы правительства и членов Кабинета министров.
- Рада не поддержала отставку Гройсмана .