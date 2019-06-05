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Espreso.tvОбществоВстречался с Зеленским только во время инаугурации, - Рева

Встречался с Зеленским только во время инаугурации, - Рева

Министр соцполитики Андрей Рева рассказал, что с президентом Владимиром Зеленским он еще ни разу не контактировал
Об этом Рева рассказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV .
 
"С президентом Зеленским не встречался. Единственное, был в Верховной Раде во время его инаугурации", - рассказал министр.
 
Ведущий спросил, почему, по его мнению, президент избегает контакта с правительством. На что Рева ответил:
 
"Нужно сказать, что до инаугурации была встреча премьера с президентом. У премьера сложилось хорошее впечатление от этой встречи. Премьер хотел предложил общую повестку дня на переходный период до выборов, чтобы определить основные приоритеты функционирования власти".
 
В то же время, добавил Рева, когда люди находятся в органах власти, предполагается определенная реакция: "когда президент говорит, что единственное, что правительство может сделать - это написать заявление об отставке, то премьер не может не реагировать: он пишет заявление".

 

  • Напомним, что 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку.
  • После этого Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуры нового главы правительства и членов Кабинета министров.
  • Рада не поддержала отставку Гройсмана .
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