Всеволод Ковальчук: "За три недели до запуска рынка электроэнергии ещё нет гарантированного покупателя и оператора рынка"

5 июня, 2019, 15:27

Парламент должен отложить запуск нового рынка электроэнергии, который запланирован на 1 июля 2019 года. Об этом заявил руководитель ГП "НЭК" Укрэнерго "Всеволод Ковальчук. По его словам, в случае введения рынка вырастет цена на электроэнергию. "За три недели до запуска рынка энергии ещё нет гарантированного покупателя и оператора рынка. Модель рынка должна быть скорректирована. Нужны изменения на законодательном уровне. Если и все запланированное качественно доработать до 1 июля, рынок электроэнергии останется в зоне риска", - говорит Всеволод Ковальчук.