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Espreso.tvОбществоВ Трехсторонний контактной группе договорились о разведении сил в Станице Луганской - Сайдик

В Трехсторонний контактной группе договорились о разведении сил в Станице Луганской - Сайдик

Разведение сил на участке в Станице Луганской планируется начать 10 июня

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик, сообщает "Белта".

По его словам, рабочая группа по безопасности обсуждала перспективы восстановления режима прекращения огня.

"Стороны выразили намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в районе Станицы Луганской", - отметил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что на заседании ТКГ и в рабочих группах происходят конструктивные дискуссии.

Отмечается, что следующее заседание ТКГ состоится 19 июня.

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