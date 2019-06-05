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Espreso.tvМирВ США пожилую женщину эвакуировали с гор, раскрутив как карусель

В США пожилую женщину эвакуировали с гор, раскрутив как карусель

4 июня спасатели эвакуировали на вертолете пождилую женщину, которая отправилась в поход по горам Аризоны и получила травму

Об этом сообщает телеканал Fox.

Представитель пожарной охраны города Феникса рассказал, что спасатели связались с женщиной и решили, что лучшим выходом будет поднять пострадавшую на вертолете. Но перевозка пошла не по плану - из-за турбулентности женщина начала вращаться на тросе.

Спасатели рассказали, что обычно вращение носилок предотвращают благодаря специальному тросу, который в данном случае не сработал. Они отметили, что подобные инциденты уже происходили раньше.

Женщина не получила дополнительных травм в результате действий авиаторов, отделавшись тошнотой и головокружением. Затем ее доставили в травматологический центр.

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