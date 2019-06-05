В США медики растерялись перед "таинственной болезнью" у ребенка. Что случилось на самом деле

5 июня, 2019, 11:36

В США случай с черным пятном во рту маленькой девочки загнал медиков в тупик - они не сразу поняли, в чем на самом деле вопрос

Издание ScienceAlert обратило внимание на необычный случай, произошедший в Северной Каролине.

Дариан Деприта играла со своей маленькой дочерью Беллой, когда заметила что-то странное: верхняя часть рта девочки была черной, с большой зловещей отметиной. Мать очень разволновалась, ведь обычно почернела кожа указывает на тяжелую ситуацию - например, на некроз - опасный патологический процесс, выражающийся в гибели тканей живого организма.

Девочку доставили в клинику. Когда медики попытались удалить пятно, у них ничего не получилось. Это усилило опасения относительно угрозы для ребенка, и врачи решили привлечь других специалистов.

Однако впоследствии внимание на себя обратили белые края по бокам пятна. Дальнейший анализ показал, что "загадочная аномалия" была не чем иным, как куском картонки, который прилип к ротовой полости.