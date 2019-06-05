В Раду проходят 5 партий. За "Слугу народа" готова голосовать почти половина избирателей, которые определились, - Рейтинг
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за период с 29 мая по 3 июня.
Список партий возглавляет президентская партия "Слуга народа", которую готова поддержать почти половина избирателей - 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с симпатиями.
Также, согласно опросу, пятипроцентный проходной барьер преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,7%, "Европейская Солидарность" - 7,8%, "Батькивщина" - 6,9% и партия "Голос" - 5,6%.
Партии "Сила и честь" с 4.3% и "Гражданская позиция" 3% также имеют шансы попасть в парламент, если учесть статистическая погрешность исследования в 2,2%.
Всего по Украине было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Выборка репрезентативна для всей Украины.