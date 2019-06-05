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Espreso.tvОбществоВ Раду проходят 5 партий. За "Слугу народа" готова голосовать почти половина избирателей, которые определились, - Рейтинг

В Раду проходят 5 партий. За "Слугу народа" готова голосовать почти половина избирателей, которые определились, - Рейтинг


фото: rada.gov.ua
На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля в парламент партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" могут получить наибольшую поддержку

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" за период с 29 мая по 3 июня.

Список партий возглавляет президентская партия "Слуга народа", которую готова поддержать почти половина избирателей - 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с симпатиями.

Также, согласно опросу, пятипроцентный проходной барьер преодолевают "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,7%, "Европейская Солидарность" - 7,8%, "Батькивщина" - 6,9% и партия "Голос" - 5,6%.

Партии "Сила и честь" с 4.3% и "Гражданская позиция" 3% также имеют шансы попасть в парламент, если учесть статистическая погрешность исследования в 2,2%.

Всего по Украине было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью. Выборка репрезентативна для всей Украины.

 

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