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Espreso.tvСпортВ "Шахтер" возвращается форвард из чемпионата Испании

В "Шахтер" возвращается форвард из чемпионата Испании


фото: malagacf.com
"Шахтер" возвращает из аренды в испанской "Малаге" аргентинского форварда Густаво Бланко Лещука

Об этом заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, сообщает "Трибуна".

По его словам, нападающий "Шахтера" Густаво Бланко Лещук, который нынешний сезон провел в аренде в "Малаге", летом вернется в донецкий клуб.

Аргентинский форвард сыграл за "Малагу" 39 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. "Малага" заняла во втором дивизионе чемпионата Испании четвертое место и теперь поборется за повышение в классе в матчах плей-офф.

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