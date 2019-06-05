В "Шахтер" возвращается форвард из чемпионата Испании

5 июня, 2019, 15:27

"Шахтер" возвращает из аренды в испанской "Малаге" аргентинского форварда Густаво Бланко Лещука

Об этом заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, сообщает "Трибуна".

По его словам, нападающий "Шахтера" Густаво Бланко Лещук, который нынешний сезон провел в аренде в "Малаге", летом вернется в донецкий клуб.

Аргентинский форвард сыграл за "Малагу" 39 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. "Малага" заняла во втором дивизионе чемпионата Испании четвертое место и теперь поборется за повышение в классе в матчах плей-офф.