В "Шахтер" возвращается форвард из чемпионата Испании
5 июня, 2019, 15:27
"Шахтер" возвращает из аренды в испанской "Малаге" аргентинского форварда Густаво Бланко Лещука
Об этом заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, сообщает "Трибуна".
По его словам, нападающий "Шахтера" Густаво Бланко Лещук, который нынешний сезон провел в аренде в "Малаге", летом вернется в донецкий клуб.
Аргентинский форвард сыграл за "Малагу" 39 матчей, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. "Малага" заняла во втором дивизионе чемпионата Испании четвертое место и теперь поборется за повышение в классе в матчах плей-офф.
- Напомним, в заключительном матче чемпионата Испании в ворота "Малаги" забил украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля.
- 31 мая аргентинский нападающий "Шахтера" Густаво Бланко Лещук, выступающий на правах аренды за "Малагу", рассказал, что ждет звонка от главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.