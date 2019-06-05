В МВД просят политиков не пиариться на смерти 5-летнего мальчика
5 июня, 2019, 19:11
Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян призвал политиков не пиариться на смерти пятилетнего Кирилла Тлявова
Об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает Укринформ.
"Мы ничего не скрываем и круговой поруки у нас не будет. Некоторые политики используют ситуацию в своих интересах и думают, что есть возможность на этом попиариться. Но на смерти ребенка пиариться грех", - сказал Троян.
Он также напомнил, что один из подозреваемых, бывший работник ГАИ, был уволен после аттестации в феврале 2016 года, но через суд восстановился на службе. "Очень жаль, что они (суды, - ред.) нас не услышали", - отметил Троян.
- Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с огнестрельным ранением головы. Врачи зафиксировали у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму.
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой. 2 июня эти полицейские были задержаны, им сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- 3 июня раненый полицейскими мальчик умер. Подозрение переквалифицировали на "умышленное убийство".
- Глава полиции Киевщины Ценов ушел с поста, попросив перевести его служить в зону ООС.
- Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозреваемым грозит пожизненное заключение.
- Голосеевский райсуд Киева арестовал на 2 месяца сержанта Нацполиции Владимира Петровца и лейтенанта Нацполиции Ивана Приходько, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.
- Следствие предполагает, что мальчика мог застрелить сын одного из полицейских.
- У здания МВД в Киеве прошли акции протеста, а в Переяславе-Хмельницком участок полиции забросали файерами.