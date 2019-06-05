В МВД просят политиков не пиариться на смерти 5-летнего мальчика

5 июня, 2019, 19:11

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян призвал политиков не пиариться на смерти пятилетнего Кирилла Тлявова

Об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает Укринформ.

"Мы ничего не скрываем и круговой поруки у нас не будет. Некоторые политики используют ситуацию в своих интересах и думают, что есть возможность на этом попиариться. Но на смерти ребенка пиариться грех", - сказал Троян.

Он также напомнил, что один из подозреваемых, бывший работник ГАИ, был уволен после аттестации в феврале 2016 года, но через суд восстановился на службе. "Очень жаль, что они (суды, - ред.) нас не услышали", - отметил Троян.