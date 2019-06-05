В ГБР планируют за полгода отправить дело об убийстве ребенка в суд

5 июня, 2019, 17:44

Уголовное дело об убийстве полицейскими ребенка направят в суд в течение шести месяцев

Об этом сказал глава Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Еспресо.TV .

"Основная цель в этом уголовном производстве - это скорейшее завершение досудебного качественного расследования и направление в суд. Основные задержки, которые могут быть, это только экспертизы. После проведения экспертиз мы направим дело в суд. Я планирую, что это произойдет до шести месяцев", - сказал он.