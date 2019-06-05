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Espreso.tvОбществоВ ГБР планируют за полгода отправить дело об убийстве ребенка в суд

В ГБР планируют за полгода отправить дело об убийстве ребенка в суд


фото: obozrevatel
Уголовное дело об убийстве полицейскими ребенка направят в суд в течение шести месяцев

Об этом сказал глава Государственного бюро расследований Роман Труба, передает Еспресо.TV .

"Основная цель в этом уголовном производстве - это скорейшее завершение досудебного качественного расследования и направление в суд. Основные задержки, которые могут быть, это только экспертизы. После проведения экспертиз мы направим дело в суд. Я планирую, что это произойдет до шести месяцев", - сказал он.

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