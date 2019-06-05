В четверг Рада рассмотрит закон о ВСК с разделом об импичменте, - Парубий
Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.
Глава парламента призвал депутатов "отставить выборы" и прийти на голосование, говорится в сообщении.
"Голосование за закон будет около 10:40 - 11:00. Поэтому обязанность каждого народного депутата - отставить выборы и быть в сессионном зале. Осталось около 70 поправок. Завтра мы их сможем рассмотреть менее чем за час. Я надеюсь на высокий уровень мобилизации", - отметил Парубий.
Отмечается, что по состоянию на 5 июня народные депутаты рассмотрели 90% поправок ко второму чтению закона о ВСК. Всего с законом было подано 748 поправок ко второму чтению, пока нардепы прошли 668.
Отмечается, что нардепы продолжат рассмотрение документа.
- Напомним, в команде президента Украины Владимира Зеленского настаивают на принятии законов об импичменте президента и снятии депутатской неприкосновенности в Верховной Раде одним пакетом.
- Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об импичменте президента.
- На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 10339 "О специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по проведению расследования совершения президентом государственной измены или иного преступления".