В четверг Рада рассмотрит закон о ВСК с разделом об импичменте, - Парубий

5 июня, 2019, 15:05

6 июня Верховная Рада перейдет к голосованию за законопроект №1098 о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает РБК-Украина.

Глава парламента призвал депутатов "отставить выборы" и прийти на голосование, говорится в сообщении.

"Голосование за закон будет около 10:40 - 11:00. Поэтому обязанность каждого народного депутата - отставить выборы и быть в сессионном зале. Осталось около 70 поправок. Завтра мы их сможем рассмотреть менее чем за час. Я надеюсь на высокий уровень мобилизации", - отметил Парубий.

Отмечается, что по состоянию на 5 июня народные депутаты рассмотрели 90% поправок ко второму чтению закона о ВСК. Всего с законом было подано 748 поправок ко второму чтению, пока нардепы прошли 668.

Отмечается, что нардепы продолжат рассмотрение документа.