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Espreso.tvОбществоУкрзализныця запустила поезд Мукачево - Кошице

Укрзализныця запустила поезд Мукачево - Кошице


фото: shotam.info
АО "Укрзализныця" запускает поезд Мукачево - Кошице, который начнет курсировать с 9 июня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ Facebook.

Как сообщается, с 9 июня начинают курсирование поезда № 960/961, 962/963 Кошице-Мукачево-Кошице.

Поезд № 960/961 Кошице-Мукачево отправляться в 9:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Поезд № 962/963 Мукачево-Кошице отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна-над-Тисой.

  • Напомним, решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии.

  • 2 апреля "Укрзализныця" протестировала маршрут Мукачево - Кошице (Словакия) по европути.

  • Проехаться поездом из Украины (Мукачево) в Словакию (Кошице) можно будет примерно за 7,5 евро .

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