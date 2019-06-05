Укрзализныця запустила поезд Мукачево - Кошице
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ Facebook.
Как сообщается, с 9 июня начинают курсирование поезда № 960/961, 962/963 Кошице-Мукачево-Кошице.
Поезд № 960/961 Кошице-Мукачево отправляться в 9:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.
Поезд № 962/963 Мукачево-Кошице отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.
Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна-над-Тисой.
- Напомним, решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии.
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2 апреля "Укрзализныця" протестировала маршрут Мукачево - Кошице (Словакия) по европути.
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Проехаться поездом из Украины (Мукачево) в Словакию (Кошице) можно будет примерно за 7,5 евро .