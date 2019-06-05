Укрзализныця запустила поезд Мукачево - Кошице

5 июня, 2019, 15:58

АО "Укрзализныця" запускает поезд Мукачево - Кошице, который начнет курсировать с 9 июня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ Facebook.

Как сообщается, с 9 июня начинают курсирование поезда № 960/961, 962/963 Кошице-Мукачево-Кошице.

Поезд № 960/961 Кошице-Мукачево отправляться в 9:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться из Мукачево в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Поезд № 962/963 Мукачево-Кошице отправляться в 12:01 и прибывать в Мукачево в 16:42. Обратно поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Кошице в 21:33.

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна-над-Тисой.