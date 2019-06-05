Украина за 5 месяцев выполнила план по приватизации госимущества только на 1,3%
5 июня, 2019, 11:38
За первые 5 месяцев 2019 года план по приватизации в Украине в год выполнили лишь на 1,3%
Такие данные приводит пресс-служба Министерства финансов Украины.
В общем от продажи государственного имущества и предприятий в государственный бюджет поступило 216, 8 млн грн.
В бюджете же заложено получение от приватизации более 16,6 млрд грн в год.
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Напомним, в июле 2018 года в Украине объявили о старте малой приватизации через систему ProZorro.Продажи.
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Руководительница министерства финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в 2019 году государственный бюджет должен пополниться на 17 млрд грн от приватизации.
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Осенью 2018 года в Украине стартовала малая приватизация. С тех пор благодаря ей в бюджеты страны всех уровней поступило 1 млрд грн .