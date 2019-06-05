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Espreso.tvОбществоУкраина за 5 месяцев выполнила план по приватизации госимущества только на 1,3%

Украина за 5 месяцев выполнила план по приватизации госимущества только на 1,3%


фото: tsn
За первые 5 месяцев 2019 года план по приватизации в Украине в год выполнили лишь на 1,3%

Такие данные приводит пресс-служба Министерства финансов Украины.

В общем от продажи государственного имущества и предприятий в государственный бюджет поступило 216, 8 млн грн.

В бюджете же заложено получение от приватизации более 16,6 млрд грн в год.

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