Украина согласна на условия ЕС для получения 500 млн евро помощи, - Зеленский

5 июня, 2019, 10:58

Украина готова выполнить необходимые условия для принятия Европейским Союзом решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС

Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала "1 + 1", передает Укринформ .

"Знаю условия. Мы готовы к этим условиям. Мы готовы принимать эти законы, эти поправки в законы ", - сказал Зеленский.

В то же время, президент не захотел говорить о деталях условий, чтобы "не выглядеть как политик, которому важно много наобещать, но будут ли выполнены эти обещания - это под вопросом".

Ранее сообщалось, что Украина может получить от ЕС 500 млн евро: условия - сотрудничество с МВФ и проверки электронной декларации.