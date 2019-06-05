Украина согласна на условия ЕС для получения 500 млн евро помощи, - Зеленский
5 июня, 2019, 10:58
Украина готова выполнить необходимые условия для принятия Европейским Союзом решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС
Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала "1 + 1", передает Укринформ .
"Знаю условия. Мы готовы к этим условиям. Мы готовы принимать эти законы, эти поправки в законы ", - сказал Зеленский.
В то же время, президент не захотел говорить о деталях условий, чтобы "не выглядеть как политик, которому важно много наобещать, но будут ли выполнены эти обещания - это под вопросом".
Ранее сообщалось, что Украина может получить от ЕС 500 млн евро: условия - сотрудничество с МВФ и проверки электронной декларации.
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