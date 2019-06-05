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Espreso.tvОбществоУкраина согласна на условия ЕС для получения 500 млн евро помощи, - Зеленский

Украина согласна на условия ЕС для получения 500 млн евро помощи, - Зеленский

Украина готова выполнить необходимые условия для принятия Европейским Союзом решения о предоставлении стране средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС

Об этом Зеленский заявил в эфире телеканала "1 + 1", передает Укринформ .

"Знаю условия. Мы готовы к этим условиям. Мы готовы принимать эти законы, эти поправки в законы ", - сказал Зеленский.

В то же время, президент не захотел говорить о деталях условий, чтобы "не выглядеть как политик, которому важно много наобещать, но будут ли выполнены эти обещания - это под вопросом".

Ранее сообщалось, что Украина может получить от ЕС 500 млн евро: условия - сотрудничество с МВФ и проверки электронной декларации.

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