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Espreso.tvХай-текУченые создали робота-ленивца. Что он умеет

Ученые создали робота-ленивца. Что он умеет

Американские инженеры в рамках конференции ICRA 2019 представили робота-ленивца, который может практически бесконечно лазить по тросам и перемещаться из одного троса на другой

Как говорится в описании разработки, устройство питается от солнечных батарей и панелей, поэтому его можно использовать практически без остановки.

Ученые из Технологического института Джорджии под руководством Магнуса Егерштедта создали робота из двух частей, в каждую из которых встроен по колесу для связи с тросом. Трос подается в специальную шестерню робота, которая также позволяет ему безопасно находиться в подвешенном состоянии.

Робот может перемещаться по тросам в двух режимах - беспилотный и под непосредственным управлением оператора. В дальнейшем технологию можно использовать для обслуживания линий электропередач и на крупных производствах.

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