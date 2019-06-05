Убийство 5-летнего ребенка: принудительную экспертизу на алкоголь не провели, потому что был выходной день
5 июня, 2019, 20:51
Следователи не подали ходатайство в суд о проведении принудительной экспертизы о наличии алкоголя в крови подозреваемых и пороха на их телах, потому что это был выходной день
Об этом заявил руководитель регионального управления ГБР Руслан Марчук, передает Общественное.
"Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведения экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает", - говорится в сообщении.
Напомним, что подозреваемые отказались проходить экспертизы. В то же время, согласно УПК, следователь вправе в течение 3 часов подать ходатайство в суд, чтобы тот позволил следователям провести принудительную экспертизу.
- В субботу, 1 июня, в городе Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Врачи зафиксировали у него тяжелое ранение, открытую черепно-мозговую травму .
- Следователи ГБР начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) в отношении двух полицейских, которые развлекались стрельбой.
- 2 июня эти полицейские были задержаны.
- Им сообщили о подозрении.
- 3 июня ранен мальчик умер.
- Дело переквалифицировали на "умышленное убийство".
- 5 июня мальчика похоронили .