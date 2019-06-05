Убийство 5-летнего ребенка: принудительную экспертизу на алкоголь не провели, потому что был выходной день

5 июня, 2019, 20:51

Следователи не подали ходатайство в суд о проведении принудительной экспертизы о наличии алкоголя в крови подозреваемых и пороха на их телах, потому что это был выходной день

Об этом заявил руководитель регионального управления ГБР Руслан Марчук, передает Общественное.

"Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведения экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает", - говорится в сообщении.

Напомним, что подозреваемые отказались проходить экспертизы. В то же время, согласно УПК, следователь вправе в течение 3 часов подать ходатайство в суд, чтобы тот позволил следователям провести принудительную экспертизу.