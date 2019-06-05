Трамп убежден, что КНДР хочет заключить с ним соглашение

5 июня, 2019, 22:20

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Северная Корея заинтересована в мирном соглашении с США

Об этом глава Белого дома заявил во время встречи с премьер-министром Ирландии Лио Варадкаром, сообщает Укринформ.

"Я думаю, они (в Пхеньяне, - ред.) хотели бы заключить соглашение, и я хотел бы заключить соглашение с ними. Посмотрим, как пойдут дела", - отметил американский президент.

А пока, по его убеждению, все складывается хорошо, поскольку Северная Корея прекратила испытания мощного оружия.

"Уже долгое время там не было ядерных испытаний", - подчеркнул Трамп, добавив, что до его президентства они проводились постоянно.

В этой связи Трамп еще раз высказал мнение, что "Ким хотел бы заключить соглашение" с США, и это стремление является взаимным.