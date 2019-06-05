Трамп назвал "достойных" кандидатов на пост британского премьера

5 июня, 2019, 08:52

Президент США Дональд Трамп высказался по кандидатурам на пост премьер-министра Великобритании

Об этом сообщает DW .

Президент США Трамп во время своего визита в Лондон заявил, что бывший и нынешний главы британского МИД - Борис Джонсон и Джереми Хант - смогли бы "очень хорошо работать" на посту премьер-министра Соединенного Королевства.

В обществе Терезы Мэй Трамп высоко отозвался о Борисе Джонсе:

"Я знаю Бориса, мне он нравится, мне он нравится уже давно".

Другим достойным кандидатом, по мнению Трампа, является нынешний глава британского МИД Джереми Хант. В отличие от Джонсона, Хант выступал за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.