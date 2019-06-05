Суд признал, что летом 2014 года Ил-76 был сбит в результате вооруженной агрессии РФ

Об этом сообщил председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в Facebook.

"Апелляционный суд Запорожской области поддержал команду "Силы права", которая вместе с Татьяной Чимирковой - вдовой командира Ил-76, сбитого в небе над Луганском, доказала вину Российской Федерации в гибели сорока девяти членов экипажа и десантников летом 2014-го над Луганском", - написал Сенченко.

Отмечается, что апелляция была подана на решение Мелитопольского суда, отказавшего в установлении юридического факта гибели гвардии подполковника Александра Белого результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"Судья проигнорировала семь положительных решений, ранее вынесенных судами в интересах семей погибших в этой трагедии, и десять решений Верховного Суда по аналогичным делам", - отметил Сенченко.

Тогда же участники Всеукраинского правозащитного движения "Сила права" посоветовали пострадавшей подавать апелляцию.

"5 июня заявление полностью удовлетворили", - отметил он.