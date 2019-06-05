Суд признал, что летом 2014 года Ил-76 был сбит в результате вооруженной агрессии РФ
Об этом сообщил председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко в Facebook.
"Апелляционный суд Запорожской области поддержал команду "Силы права", которая вместе с Татьяной Чимирковой - вдовой командира Ил-76, сбитого в небе над Луганском, доказала вину Российской Федерации в гибели сорока девяти членов экипажа и десантников летом 2014-го над Луганском", - написал Сенченко.
Отмечается, что апелляция была подана на решение Мелитопольского суда, отказавшего в установлении юридического факта гибели гвардии подполковника Александра Белого результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
"Судья проигнорировала семь положительных решений, ранее вынесенных судами в интересах семей погибших в этой трагедии, и десять решений Верховного Суда по аналогичным делам", - отметил Сенченко.
Тогда же участники Всеукраинского правозащитного движения "Сила права" посоветовали пострадавшей подавать апелляцию.
"5 июня заявление полностью удовлетворили", - отметил он.
- Напомним, 14 июня 2014 года над Луганской областью с переносного зенитно-ракетного комплекса террористы "ЛНР" сбили самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- 10 ноября 2016 года в Павлоградском районном суде начали допрос генерал-майора Виктора Назарова, обвиняемого в деле сбивания боевиками под Луганском самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту.
- Начальника генерального штаба Виктора Муженко допросил Павлоградский суд по делу генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности.
- В июле 2016года главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого объявили в розыск за сбитый в июне 2014 года на территории Луганщины военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных Сил Украины.
- 18 апреля 2019 года Мелитопольский горрайонный отказался признать гибель Александра Белого - командира сбитого вблизи Луганска в 2014 году самолета Ил-76 - следствием российской агрессии против Украины.
Читайте также
-
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски