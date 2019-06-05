Суд просят отменить новое Украинское правописание
5 июня, 2019, 20:45
Окружной административный суд Киева получил иск с требованием отменить решение Кабинета Министров о введении нового правописания украинского языка
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.
Истица действует в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса, говорится в сообщении.
Отмечается, что истица просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабмина № 427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".
По ее мнению, правительство, принимая изменения в правописании, действовало вне пределов своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.
Сейчас в суде решается вопрос об открытии производства по административному делу.
- Напомним, 22 мая Кабинет Министров Украины утвердил новую редакцию "Украинского правописания", разработанную институтом языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук Украины.
- 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. За принятие закона проголосовали 278 народных депутатов.
- 28 мая депутаты Львовского облсовета приняли обращение к президенту Украины Владимира Зеленского по недопущению игнорирование статуса государственного языка и использования его в его публичной деятельности
- 3 июня вступила в силу новая редакция "Украинской правописания". Минобразования разрабатывает план имплементации документа, в частности, сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.