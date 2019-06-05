Суд просят отменить новое Украинское правописание

5 июня, 2019, 20:45

Окружной административный суд Киева получил иск с требованием отменить решение Кабинета Министров о введении нового правописания украинского языка

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

Истица действует в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса, говорится в сообщении.

Отмечается, что истица просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабмина № 427 от 22 мая 2019 "Вопросы украинского правописания".

По ее мнению, правительство, принимая изменения в правописании, действовало вне пределов своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.

Сейчас в суде решается вопрос об открытии производства по административному делу.